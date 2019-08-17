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Против показавшего расистский жест тренера сборной России открыли дело 

Lenta.ru + ещё 16 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация волейбола (FIVB) открыла дисциплинарное дело в отношении показавшего расистский жест тренера женской сборной России Серджио Бузато. Об этом в субботу, 17 августа, со ссылкой на собственный источник в пресс-службе организации сообщает ТАСС.
Какое наказание грозит специалисту, не уточняется.
Бузато изобразил узкие глаза после победы российских волейболисток над командой Южной Кореи в решающем матче олимпийского отбора 4 августа. В южнокорейской федерации жест сочли расистским и написали жалобу в FIVB. Всероссийская федерация волейбола выразила готовность принести извинения за поведение тренера, но отказалась его наказывать.
Сам специалист заявил, что не хотел оскорбить команду соперника.
«Я уважаю сборную Кореи и просто праздновал тот факт, что мы едем на Олимпийские Игры в Японию», — отметил он.
В матче против кореянок россиянки победили со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) и завоевали путевку на Олимпиаду-2020. Сборная стала первой российской командой в игровых видах спорта, получившей путевку на Игры в Токио.
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Волейбол , ИТАР-ТАСС
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