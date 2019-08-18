Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов обозвал фигуристку Елизавету Туктамышеву «чучелом» и получил достойный отпор от пользователей интернета. Поводом для конфликта стало судейство футбольного арбитра Алексея Матюнина в матче «Зенит» — «Ахмат».
Туктамышева написала в твиттере, что рефери не достоин судить матчи высшего уровня.
На это предложение волейболист Спиридонов ответил грубостью:
«Помолчи лучше, чучело».
После этого за Елизавету вступились пользователи, которые приструнили Спиридонова. Некоторые при этом прибегли к обсценной лексике.
Многие болельщики и спортсмены петербургского «Зенита» остались недовольны рефери из Москвы Алексеем Матюниным. Накануне он судил матч питерцев с грозненским «Ахматом».
Встреча завершилась вничью 0:0.
После поединка футболист Артем Дзюба назвал арбитра «героем матча» и раскритиковал его за «позорное» судейство. Теперь Дзюбе грозит дисквалификация на несколько игр.