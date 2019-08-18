«Помолчи лучше, чучело»: волейболист оскорбил Туктамышеву

Туктамышева написала в твиттере, что рефери не достоин судить матчи высшего уровня.

На это предложение волейболист Спиридонов ответил грубостью:

«Помолчи лучше, чучело».

Помолчи лучше, чучело)))— Alexey Spiridonov (@spirik15) 18 августа 2019 г.

После этого за Елизавету вступились пользователи, которые приструнили Спиридонова. Некоторые при этом прибегли к обсценной лексике.

Многие болельщики и спортсмены петербургского «Зенита» остались недовольны рефери из Москвы Алексеем Матюниным. Накануне он судил матч питерцев с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась вничью 0:0.