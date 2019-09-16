Сборная России победила Финляндию на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Финляндией в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата Европы в Словении.

Встреча прошла в Любляне и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик Виктор Полетаев , набравший 19 очков.

Для национальной команды эта победа стала четвёртой подряд на турнире.

В заключительном матче группового этапа, который состоится 18 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с хозяевами соревнований — сборной Словении.

Ранее российские волейболистки потерпели первое поражение на КМ в Японии.