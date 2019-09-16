Сборная России победила Финляндию на ЧЕ по волейболу 

Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Финляндией в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата Европы в Словении.
Встреча прошла в Любляне и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).
Самым результативным игроком матча стал доигровщик Виктор Полетаев, набравший 19 очков.
Для национальной команды эта победа стала четвёртой подряд на турнире.
В заключительном матче группового этапа, который состоится 18 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с хозяевами соревнований — сборной Словении.
Ранее российские волейболистки потерпели первое поражение на КМ в Японии.