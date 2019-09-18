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В Словении проигрывают только футболисты. Россия уничтожила хозяев Евро 

Чемпионат.com 7 часов назад
Россия уничтожила хозяев Евро
Фото: eurovolley.cev.eu
12 тысяч словенских болельщиков — не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0.
Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы. Наши волейболисты предсказуемо выиграли предыдущие четыре игры и были явным фаворитом противостояния с командой Словенией. Да, у словенцев в качестве преимущества был фактор родных трибун, однако этот фактор не всегда играет в плюс.
Накануне сборная Словении сенсационно проиграла команде Северной Македонии, которая приехала на чемпионат Европы проверить свои силы, а в итоге вполне может пробиться в плей-офф. Так что опасаться словенцев точно не стоило. Это очень средняя команда, которая даже дома проигрывает европейским аутсайдерам.

Дальше — без Куркаева

Тем более, что у подопечных Туомаса Саммельвуо была серьёзная мотивация на этот матч. Надо было обязательно занимать первое место в группе, чтобы выходить в 1/8 финала на Грецию. А это гарантированный и очень простой проход в четвертьфинал. С греками можно было дать возможность кому-то отдохнуть, равномерно распределить игровое время, провести эксперименты. Теоретически России нужно было выиграть у Словении всего два сета. Это было бы достаточно для победы в группе, но очень сомнительно, что тренерский штаб нашей команды закладывался на такой результат. Предыдущую игру сборной России омрачила травма Ильяса Куркаева. Он столкнулся в воздухе с Дмитрием Волковым и приземлился на паркет, крича от боли. Было страшно. Доктора с носилками тоже не внушали оптимизма. К счастью, самого плохого удалось избежать. Кости остались целы, но надрыв связки оставил Куркаева вне турнира. Серьёзная потеря, хотя Мусэрский, Яковлев и Вольвич должны справиться на этой позиции.

«Решала» Полетаев

Первый сет матча со Словенией сложился непросто для подопечных Саммельвуо. На протяжении большей части партии шла равная борьба. В самом начале не слишком ладилось у Егора Клюки. А когда ближе к концовке словенцы набрали три очка подряд и вышли вперёд (20:19), тренерский штаб сборной России взял тайм-аут. Помогло. Сначала сравняли счёт, а потом на подачу вышел Виктор Полетаев и решил исход первой партии. Наши набрали четыре очка подряд, а Виктор завершил сет эффектным эйсом — 25:21.
Полетаев сыграл важную роль и в успехе нашей сборной во второй партии. Именно на его подаче российским волейболистам удалось создать преимущество, которое потом выросло до 8 очков — 19:11. В концовке словенцы попытались сопротивляться, но ничего у них не вышло — 25:21 в пользу России.

Греки, берегитесь

Теперь подопечные Саммельвуо могли даже проиграть следующие три партии и всё равно остались бы на первом месте в группе. Но делать это, конечно, никто не планировал. Российские волейболисты не оставили никаких шансов сопернику в третьей партии и уверенно довели её до победы — 25:21. Словенцы порадовать 12 тысяч болельщиков, заполнивших зал в Любляне, не смогли. Сборная России отдохнёт два дня и в субботу, 21 сентября, сыграет с командой Греции. Пока не видно, кто мог бы стать препятствием для россиян на пути к защите титулу. А уж Греция точно не первая в этом списке.
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Волейбол , Статьи , Ильяс Куркаев , Егор Клюка , Виктор Полетаев , Дмитрий Волков
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