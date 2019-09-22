Умер чемпион мира по волейболу в составе сборной СССР

Чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что Цирков умер после продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.