Александр Яременко: российские волейболисты задачу не выполнили

Мужская сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинале наша команда проиграла сборной Словении 1:3.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко дал оценку выступлению нашей сборной. "Команда не выполнила своей задачи. Надо выяснить причины. Против сборной России хозяева турнира играли с большим подъемом", — приводит слова Яременко ТАСС.

Сборная России сложила с себя полномочия чемпиона Европы. "Наша команда играла со словенцами хуже, чем могла. На групповом этапе сборная России обыграла словенцев в трех партиях", — подвел итог генеральный секретарь ВФБ.