Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу, Россия — восьмая 

Чемпионат.com + ещё 35 5 часов назад
Бразилия досрочно выиграла Кубок мира по волейболу
Фото: Соцсети
На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по 10 матчей. За тур до конца соревнований победу в турнире себе обеспечила сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения. Сборная России, одержавшая 4 победы, опустилась на восьмое место.
Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 10 побед — 0 поражений (29 очков).
2. Польша — 8-2 (25).
3. США — 8-2 (24).
4. Япония — 7-3 (20).
5. Аргентина — 5-5 (16).
6. Италия — 5-5 (14).
7. Иран — 4-6 (12, сеты — 19:22).
8. Россия — 4-6 (12, сеты — 17:23).
9. Канада — 4-6 (11).
10. Египет — 2-8 (8).
11. Австралия — 2-8 (5).
12. Тунис — 1-9 (4).
Завтра, 15 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Туниса.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
«Динамо» победило «Пюник» в товарищеском матче благодаря дублю Нойштедтера «Динамо» победило «Пюник» в товарищеском матче благодаря дублю Нойштедтера Московское «Динамо» уступило «Протону» на старте ЧР по волейболу Московское «Динамо» уступило «Протону» на старте ЧР по волейболу «Динамо» одолжило «Пюнику» на игру вратаря Шеплякова «Динамо» одолжило «Пюнику» на игру вратаря Шеплякова
Волейбол , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего обещать не могу»: Тедеско о работе в «Спартаке»
«Ничего обещать не могу»: Тедеско о работе в «Спартаке»
Неймар из-за травмы пропустит месяц
Неймар из-за травмы пропустит месяц
Тедеско объяснил, почему выбрал «Спартак»
Тедеско объяснил, почему выбрал «Спартак»1
Новый тренер «Спартака» высказался о стиле игры команды
Новый тренер «Спартака» высказался о стиле игры команды
Фанат сборной Англии умер перед матчем с Болгарией
Фанат сборной Англии умер перед матчем с Болгарией2
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение