Российские волейболисты потерпели шестое поражение

Волейболисты сборной России проиграли США на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в рамках десятого тура Кубка мира, который проходит в Японии. Поражение от американцев стало для российских волейболистов шестым на турнире.

Подопечные Туомаса Саммельвуо в упорной борьбе проиграли первый сет (23:25). А во втором и третьем сетах россияне уже не смогли навязывать столь упорное сопротивление — партии завершились со счетом 11:25, 16:25 в пользу американцев.

Россия после десяти проведенных туров имеет в своем активе 12 очков и при четырех победах занимает седьмую строчку группы. Отставание от лидирующей Бразилии составляет 14 баллов. Следующий матч наши волейболисты проведут против команды Туниса. Встреча состоится 15 октября.