Паралимпийку сборной России обманули на 5 млн

«Должна 9,5 млн»: волейболистка сборной России уточнила информацию о кредитной афере

Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман опровергла информацию о мошеннике, который якобы скрылся с деньгами на новые протезы. Об этом сообщает " Лайф ".

По словам спортсменки, она задолжала банку 9,5 млн рублей в результате мошеннической схемы предприятия, которое должно было изготовить протезы.

Девушка рассказала, что Валерий Перевозников в 2017 году взял на ее имя кредит в размере 5 млн рублей. Деньги должны были сразу поступить на счет организации, изготавливающей протезы.

Перевозников сообщил по телефону, что долг погашен, и пообещал предоставить справку о погашении, когда Кунстман приедет на примерку новых протезов.

В результате протезы так и не были изготовлены, а 21 октября спортсменка узнала, что должна банку 9,5 млн рублей. При этом Перевозников на связь не выходит.

По словам волейболистки, от мошеннических действий пострадали около 40 человек.