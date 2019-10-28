Паралимпийку сборной России обманули на 5 млн

Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман опровергла информацию о мошеннике, который якобы скрылся с деньгами на новые протезы. Об этом сообщает "Лайф".
По словам спортсменки, она задолжала банку 9,5 млн рублей в результате мошеннической схемы предприятия, которое должно было изготовить протезы.
Девушка рассказала, что Валерий Перевозников в 2017 году взял на ее имя кредит в размере 5 млн рублей. Деньги должны были сразу поступить на счет организации, изготавливающей протезы.
Перевозников сообщил по телефону, что долг погашен, и пообещал предоставить справку о погашении, когда Кунстман приедет на примерку новых протезов.
В результате протезы так и не были изготовлены, а 21 октября спортсменка узнала, что должна банку 9,5 млн рублей. При этом Перевозников на связь не выходит.
По словам волейболистки, от мошеннических действий пострадали около 40 человек.