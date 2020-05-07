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Волейболист Спиридонов подвергся нападению: «Еле отбился. В следующий раз буду ездить в банк с топором» 

SPORT24.ru и ещё 6 10 часов назад
«Еле отбился»: на волейболиста напали у банка
Фото: EPA
Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что подвергся нападению, когда выходил из здания банка.
«У гастарбайтеров сейчас денег нет. Сейчас все они выбегают, хоть украсть денег. Кто-то хочет зарезать.
Как я от них отбился? Рукопашкой конечно. Пистолета у меня, к сожалению, пока нет. Буду в следущий раз ездить с топором в банк. Другого оружия у меня нет. Так что будьте аккуратней ребята», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.
Спиридонов — двукратный чемпион России, двукратный победитель Лиги чемпионов. В составе сборной России становился чемпионом Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.
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Волейбол , Тигран Арутюнян , Алексей Спиридонов , СБОРНАЯ РОССИИ
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