«Еле отбился»: на волейболиста напали у банка

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что подвергся нападению, когда выходил из здания банка.
«У гастарбайтеров сейчас денег нет. Сейчас все они выбегают, хоть украсть денег. Кто-то хочет зарезать.
Как я от них отбился? Рукопашкой конечно. Пистолета у меня, к сожалению, пока нет. Буду в следущий раз ездить с топором в банк. Другого оружия у меня нет. Так что будьте аккуратней ребята», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.
Спиридонов — двукратный чемпион России, двукратный победитель Лиги чемпионов. В составе сборной России становился чемпионом Европы и дважды выигрывал Мировую лигу.