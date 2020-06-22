Член сборной РФ по волейболу напал на водителя

Волейболист Александр Кимеров преследовал водителя арендованного автомобиля, требовал остановиться и в итоге повредил машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен атаковал водителя, который воспользовался услугами каршеринга. Причиной скандала стало то, что Кимерову не уступили дорогу и не дали проехать на светофоре.

Волейболист начал подрезать оппонента, требовал остановить машину и выйти для разговора.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал, видно, что водитель арендованного автомобиля вызвал полицию и был на связи с диспетчером.

В районе улицы Татьянин Парк спортсмен вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. В итоге пострадавшему удалось уехать, он обратился в полицию с заявлением о порче имущества, отмечает Mash.

Как сообщал «Рамблер», ранее 34-летний житель Новосибирска обвинил 20-летнего бойца ММА и его подругу в нападении. По словам мужчины, он встретил спортсмена на улице, тот беспричинно набросился на него, повалил на землю и начал бить.