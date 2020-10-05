Волейболист Савин призвал принять и простить коронавирус

Россиянин выразил уверенность в том, что все уже осознали проблему и поняли, как ее решать.

«Пускай коронавирус существует, надо его принять и простить. Нужно играть чемпионат с ним, вопреки ему», — добавил Савин.

Волейболист также рассказал, что все спортсмены за два дня до матчей сдают тесты на коронавирус. Пока все анализы Савина дали отрицательный результат.

Весной этого года большинство спортивных соревнований по всему миру были отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. 28 марта было принято решение досрочно завершить первенство России по волейболу. Чемпионом страны был признан «Локомотив», лидировавший в турнире на тот момент.