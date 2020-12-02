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Героический камбэк сборной СССР в финале Олимпиады 

Sport24 1 час назад
В новейшей истории мужская сборная России под руководством Владимира Алекно побеждала на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Тот драматичный матч с бразильцами мы еще забудем не скоро. Наши уступали 0:2, соперники уже начинали праздновать успех, а потом вмешалось что-то паранормальное (Алекно, на самом деле) и команда выиграла.
У женщин подобных матчей не было уже 32 года. На Играх-1988 в Сеуле сборная Николая Карполя также уступала 0:2, но потом тренерские приемчики изменили девушек до неузнаваемости. Перуанки довольствовались лишь серебряными медалями. О деталях олимпийского волейбольного турнира уже начинают забывать, поэтому в ожидании побед от нашей нынешней женской сборной, вспоминаем, как девушки из СССР шли к тому великому матчу.
Начнем с того, что в Сеул женская сборная могла не приехать. Сначала не удалось отобраться на Игры через чемпионат мира-1986 (заняли 6-е место), а потом и на чемпионате Европы-1987 в финале наши уступили волейболисткам из ГДР. После этого в команде начались серьезные изменения. Вместо Владимира Паткина главным тренером стал Карполь, а в сборную пришли молодые игроки.
В команду, которая только начинала сыгрываться, никто не верил. В Италию на квалификационный турнир (последний, чтобы отобраться на Олимпиаду) наши тоже не приехали фаворитами. На две путевки было три сборных: СССР, Бразилия и Италия. И все же первое место нашим по итогам матчей обеспечило место на Играх. А потом началась серьезная подготовка. Девушки не только физически настраивались к будущим играм, но и психологически.
Незадолго до отъезда в Сеул сборная ездила по городам-героям, а также была на подлодках и боевых кораблях. Моряки провели экскурсию и рассказали о дежурствах в Персидском заливе.

«Девочки впитывали в себя этот дух. Дух смелых, ничего не боящихся людей. Дух жизни, которой живет корабль в военном походе», — рассказывал Карполь «Советскому спорту».

Были и те, кого спортсменки никак не могли подвести. Сборная СССР тогда числилась заводской командой и содержалась на деньги работников «Уралочки». Расстраивать людей, которые верили в сборную, никому не хотелось. Тем более задачу на Олимпиаду поставили серьезную — попасть в медали. Но о победе никто не задумывался. Китаянки еще задолго до начала турнира были единственными фаворитками. И на них команда Карполя попала в полуфинале.
***
Дело в том, что сборная СССР уступила на групповом этапе матч японкам, а потом уверенно обыграла кореянок и немок. Лидерами группы А были наши со сборной Японии, но разница сетов у соперниц оказалась хуже, поэтому им пришлось довольствоваться вторым местом. И все было бы хорошо, но в группе В случилась сенсация, когда Китай проиграл Перу, заняв второе место. Так и получилось, что в полуфинале советским волейболисткам достались фаворитки волейбольного турнира.
Сборная Китая не продемонстрировала ожидаемой борьбы и проиграла со счетом 0:3 (0:15, 9:15, 2:15). Это было удивительным, потому что представительницы Поднебесной так плохо никогда не играли. Они же много лет не проигрывали ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх.
«И мы настолько выхлестнулись, что на финал нас еле хватило», — вспоминал потом Карполь. Тогда еще не существовало приличных методов восстановления, а встречу наши провели одной шестеркой.
Перуанки хоть и выигрывали свои матчи с натяжкой, но все же их путь получился куда проще. Даже после убедительной победы сборной СССР расслабляться было нельзя. Они не были фаворитками матча, несмотря на то, что перуанки проиграли нашим девять товарищеских матчей перед Олимпиадой. За соперниц были и болельщики, и эмоциональный провал команды Карполя.
Первые два сета наши отдали с легкостью — 10:15, 12:15. Один из журналистов даже разочаровался, что эта игра никак не тянет на финал. Тренер делал замены, кричал, брал тайм-ауты, но ничего не помогало. В третьем сете перуанки просто уничтожали советскую команду — 12:6. За три очка до победы в матче Карполь взял последний тайм-аут. Все присутствующие и не рассчитывали, что он будет эффективным, но в итоге празднование сборной Перу отложилось.

«Увидел, как «поплыла» Смирнова. Молоденькая ведь совсем, 20 лет, — и она была у нас ведущей нападающей. Очень сложно, почти невозможно в таком шуме что-то донести до скамейки. Мы не слышали друг друга. Не могли разговаривать. Я посадил ее на скамейку и сказал так громко, как только мог: «Ирочка, что мы расскажем твоей бабушке? Она же смотрит на тебя сейчас по телевизору. Ты хоть представляешь, что с ней сейчас происходит?». У Ирочки в глазах блеснули слезы, и она пошла на площадку», — говорил Карполь.

После этого перуанки вышли вперед лишь при счете 13:12, а потом Смирнова тремя атаками поставила точку в партии — 15:13. Наверное, где-то на трибунах в этот момент воодушевился и Виктор Цой, который болел за девушек. Перуанки же после такого потрясения никак не могли собраться. Следующую партию отдали без борьбы — 7:15. Да и решающую наши начали очень убедительно — 6:0. Вот только потом перуанки заиграли.
После счета 7:7 начали качели. Сначала вели советские волейболистки (10:7), а затем соперницы провели классную серию (10:12). Так было до счета 14:14. Когда Татьяна Сидоренко решила, что Роса Гарсия отправила мяч в аут и не стала его принимать, судья засчитал очко перуанкам. У них было три шанса, чтобы выиграть матч, но они так и не смогли. Следующие атаки остались за Сидоренко, которая и победное очко взяла одиночным блоком — 17:15.
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Волейбол , Видео , Виктор Цой , Владимир Алекно , Владимир Паткин , Татьяна Сидоренко , СБОРНАЯ РОССИИ
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