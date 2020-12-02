«Это не отговорка, но все сейчас прекрасно понимают, что у нас есть проблемы с составом. Из-за этого мы не сыграли настолько хорошо, насколько могли. Нужно было чуть-чуть заслужить победу. В третьем и четвертом сете «Трентино» давало нам шансы, но мы их не использовали. Когда ты в такие моменты не берешь игру в свои руки, то получаешь 2:15 на тай-брейке. Это очень больно, не желаю никому так проигрывать. В пятой партии где-то не хватило эмоций, где-то — опыта, чтобы успокоиться в сложной ситуации. Это жизнь: если сегодня мы выучим урок, то завтра будем лучше», — цитирует Ивовича официальный сайт клуба.