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В Забайкалье две якутские волейболистки погибли в ДТП 

РИА Новости 51 минуту назад
Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района.
По информации управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, авария произошла вечером 17 января в Улетовском районе Забайкальского края. На федеральной автодороге Р-258 "Чита — Иркутск" столкнулись Daihatsu Terios и "Камаз". В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины ДТП.

"Жительницы Покровска Наталья Герасимова и Александра Васильева погибли в ДТП. Они были ведущими игроками в сборной улуса по волейболу. Обе принимали активное участие в жизни улуса и города. Хоть они были не разрядниками-волейболистами, но очень сильными игроками — первыми нападающими в команде. Побеждали постоянно на городском уровне, участвовали в соревнованиях улусного масштаба. Выиграли Кубок Единства. Это потеря для нас очень большая", — рассказал заместитель директора по спорту МУ "Дворец спорта" Вячеслав Константинов.

Как уточнил собеседник агентства, Васильева работала провизором, была председателем профсоюзного комитета в Хангаласской ЦРБ. Между трудовыми коллективами регулярно проводились соревнования. Она собрала команду, которая часто занимала первые места на спартакиадах.
Герасимова работала бухгалтером-кассиром в кооперативе "Алмазкредитсервис". У женщины осталось двое несовершеннолетних детей-близнецов, добавил Константинов. На момент аварии женщины были в отпуске и поехали перегонять машину.
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Комментарии 4
Волейбол , Видео , Наталья Герасимова , Александра Васильева , Камаз , РИА Новости
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