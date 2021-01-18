Две волейболистки из Хангаласского улуса Якутии погибли в ДТП в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости во Дворце спорта муниципального района.
По информации управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, авария произошла вечером 17 января в Улетовском районе Забайкальского края. На федеральной автодороге Р-258 "Чита — Иркутск" столкнулись Daihatsu Terios и "Камаз". В результате происшествия водитель и пассажир иномарки погибли. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины ДТП.
"Жительницы Покровска Наталья Герасимова и Александра Васильева погибли в ДТП. Они были ведущими игроками в сборной улуса по волейболу. Обе принимали активное участие в жизни улуса и города. Хоть они были не разрядниками-волейболистами, но очень сильными игроками — первыми нападающими в команде. Побеждали постоянно на городском уровне, участвовали в соревнованиях улусного масштаба. Выиграли Кубок Единства. Это потеря для нас очень большая", — рассказал заместитель директора по спорту МУ "Дворец спорта" Вячеслав Константинов.
Как уточнил собеседник агентства, Васильева работала провизором, была председателем профсоюзного комитета в Хангаласской ЦРБ. Между трудовыми коллективами регулярно проводились соревнования. Она собрала команду, которая часто занимала первые места на спартакиадах.
Герасимова работала бухгалтером-кассиром в кооперативе "Алмазкредитсервис". У женщины осталось двое несовершеннолетних детей-близнецов, добавил Константинов. На момент аварии женщины были в отпуске и поехали перегонять машину.