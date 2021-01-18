"Жительницы Покровска Наталья Герасимова и Александра Васильева погибли в ДТП. Они были ведущими игроками в сборной улуса по волейболу. Обе принимали активное участие в жизни улуса и города. Хоть они были не разрядниками-волейболистами, но очень сильными игроками — первыми нападающими в команде. Побеждали постоянно на городском уровне, участвовали в соревнованиях улусного масштаба. Выиграли Кубок Единства. Это потеря для нас очень большая", — рассказал заместитель директора по спорту МУ "Дворец спорта" Вячеслав Константинов.