Российские волейболисты не сумели выйти в суперфинал Лиги наций

Сборная России одержала 10 побед при четырех поражениях и заняла пятое место в таблице, заключительный матч против сборной Бразилии в среду не будет иметь турнирного значения. В суперфинале турнира сыграют лучшие четыре команды по итогам предварительного этапа, которыми стали сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Полуфиналы пройдут 26 июня, финал и матч за третье место - 27 июня.