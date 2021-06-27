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Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России

ТАСС
9 часов назад
Российская волейболистка Татьяна Кошелева приняла решение завершить карьеру в национальной команде перед Олимпийскими играми в Токио. Об этом она сообщила в Instagram.
Кошелева завершила карьеру в сборной России
Фото: ТАССТАСС
"Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться", - заявила 32-летняя Кошелева.
Волейболистка отметила, что завершение карьеры в национальной команде не связано со здоровьем.
"Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня все в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе", - отметила она.
В составе сборной России Кошелева стала чемпионкой мира (2010), а также была признана лучшей нападающей турнира. Волейболистка дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015) и оба раза была признана самым ценным игроком турнира.
Предыдущим клубом Кошелевой был турецкий "Галатасарай", в июне она подписала контракт с итальянским клубом "Валлефолья". В России она выступала за московское, краснодарское и казанское "Динамо", "Заречье-Одинцово" и калининградский "Локомотив". С краснодарским "Динамо" она дважды стала обладателем Кубка европейской конфедерации волейбола (CEV). Помимо этого, на ее счету три победы в чемпионате России и пять - в кубке страны.
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