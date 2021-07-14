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Российский клуб подписал контракт с отсидевшим за пьяное ДТП с жертвами игроком

Lenta.ruиещё 1
55 минут назад
Российский клуб подписал контракт с отсидевшим за пьяное ДТП с жертвами игроком
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Российский футбольный клуб «Знамя Труда» подписал контракт с отсидевшим за пьяное ДТП с жертвами игроком Александром Ильиным. Об этом сообщается на странице команды во ВКонтакте.
Подробности соглашения со спортсменом пока не разглашаются. «Знамя Труда» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Ильин — воспитанник московских футбольных школ «Спартака» и «Динамо». В сентябре 2015 года хавбек, управляя автомобилем Audi A4, выехал на полосу встречного движения на трассе Санкт-ПетербургСортавала во Всеволожском районе Ленинградской области. Он столкнулся с тремя автомобилями, два человека погибли. Сам виновник ДТП получил незначительные травмы. Спортсмен был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы.
Волейбол,Александр Ильин,Динамо,Спартак,
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