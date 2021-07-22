«Организм дал знак». Экс-футболист «Локомотива» Михаил Лысов завершил карьеру в 23 года

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов подтвердил, что решил завершить карьеру в возрасте 23 лет. Ранее об этом сообщил Sport24. «Я завершаю карьеру. Не играл восемь месяцев, были серьёзные проблемы со здоровьем. Я пытался вернуться. Последнее время был с «Нижним Новгородом», они уже должны были меня подписывать. Но организм снова дал знак, что рисковать нельзя. Есть семья, и нет ничего важнее. Когда организм второй раз тебе говорит, что тебе нельзя заниматься футболом, то выбора особо не остаётся. Да, решение тяжёлое, но жизнь на этом не заканчивается. Благодарен «Локо» за то, что они меня воспитывали с ранних лет. Клуб подарил мне пусть не большую, но хорошую карьеру. Удалось выиграть чемпионат России, Кубок, принимать в этом участие. Благодарен клубу, всем тренерам, игрокам, персоналу. Совместными усилиями они подарили мне такую карьеру. Планирую остаться в футболе. Хочу заниматься тренерской деятельностью. Думаю, начну с детей. Надо получить лицензии и работать. Сейчас у меня такие планы. Посмотрим, моё это или нет. Но желание такое есть. Всегда старался на тренировках всё делать на максимум. Может, где-то мне это и помешало. Значит, так было суждено», — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. Напомним, в октябре прошлого года у Лысова были выявлены проблемы с сосудами. В результате он пропустил восемь месяцев, а в июне этого года врачи разрешили ему вернуться в футбол.