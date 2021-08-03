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Мусаев претендует на пост наставника «Ростова»

Просто Про Спортиещё 18
3 августа 2021

Российский специалист Мурад Мусаев может занять пост главного тренера «Ростова». Ранее эту должность занимал Валерий Карпин. Также, по информации источника, на пост претендуют Дан Петреску и Станимир Стойлов.

Переговоров с ними еще не было, однако эти тренеры будут обсуждаться в числе претендентов, они готовы возглавить ростовчан.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России. Он работал с командой РПЛ с 2017 года.

Напомним, что 23 июля было объявлено о назначении Карпина на пост главного тренера национальной команды.

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