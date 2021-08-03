Мусаев претендует на пост наставника «Ростова»

Российский специалист Мурад Мусаев может занять пост главного тренера «Ростова». Ранее эту должность занимал Валерий Карпин. Также, по информации источника, на пост претендуют Дан Петреску и Станимир Стойлов.

Переговоров с ними еще не было, однако эти тренеры будут обсуждаться в числе претендентов, они готовы возглавить ростовчан.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина, который ранее возглавил сборную России. Он работал с командой РПЛ с 2017 года.