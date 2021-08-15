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«ПСЖ» обыграл «Страсбург» в матче чемпионата Франции

ИА Regnumиещё 2
15 августа 2021

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл команду «Страсбург» в матче второго тура чемпионата Франции. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«ПСЖ» обыграл «Страсбург» в матче чемпионата Франции
Фото: ИА RegnumИА Regnum

Игра прошла на поле парижского стадиона «Парк де Пренс» и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди (11-я минута), нападающий Килиан Мбаппе (25-я), немецкий полузащитник Юлиан Дракслер (27-я) и испанский хавбек Пабло Сарабия (86-я).

У «Стасбурга» мячи забили нападающие Кевин Гамейро (53-я) и Людовик Ажорк (64-я).

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, недавно перешедший в команду из клуба «Барселона», не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем туре французской Лиги 1 «ПСЖ» 20 августа встретится на выезде с командой «Брест», а «Страсбург» 22 августа примет у себя клуб «Труа».

Волейбол,Людовик Ажорк,Кевин Гамейро,Юлиан Дракслер,Лионель Месси,ИА REGNUM,
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