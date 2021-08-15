Игрок «Зенита» Алексей Сутормин реализовал пенальти в матче с «Локомотивом». Встреча 3-го тура Российский Премьер-Лиги проходит в эти минуты. Счёт — 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

В ворота московского «Локомотива» был назначен пенальти. Оборона москвичей провалилась, и Азмун устремился на выход один на один с Гильерме. Иранец решил обвести вратаря в штрафной, а кипер рукой зацепил стопу нападающего, бросившись ему в ноги.

Сутормин точно пробил в левый от себя нижний угол с точки, а Гильерме не дотянулся до мяча. Гости вышли вперёд, играя в меньшинстве.