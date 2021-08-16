Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что в сборную не были вызваны форвард «Зенита» Артём Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Голкиперы: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Михаил Осипенко («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия), Денис Макаров («Динамо»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Волейбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Станислав Магкеев,Михаил Осипенко,Юрий Дюпин,Игорь Дивеев,Зелимхан Бакаев,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Федор Смолов,Александр Максименко,Георгий Джикия,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Александр Соболев,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Сергей Песьяков,Максим Мухин,Денис Черышев,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители