Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Отметим, что в сборную не были вызваны форвард «Зенита» Артём Дзюба и нападающий «Спартака» Александр Соболев.