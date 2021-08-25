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Олимпиада-2020

Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Газета.Ru
37 минут назад

Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 чемпионата Европы. Это произошло благодаря победе команды Бельгии в матче четвертого тура группового этапа со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) в пользу бельгиек (набрали восемь очков), это позволило им подняться на второе место группы А.

Российские волейболистки досрочно вышли в плей-офф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда Боснии и Герцеговины (три очка) – пятое. Россиянки идут на третьей строчке (семь очков) и ниже четвертого места уже не опустятся. Чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходит с 18 августа по 4 сентября 2021 года в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Перед стартом турнира главный тренер российской сборной Серджо Бузато заявлял, что состав команды будет отличаться от того, который был на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио. 25 августа подопечные Серджо Бузато проведут очередную встречу на групповом этапе, их соперницами станут представительницы Сербии – действующие чемпионки Европы. На следующий день россиянки сразятся с представительницами Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2021 года.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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