Россиянки потерпели обидно поражение от сборной Сербии

Две обидные ошибки в самой концовке оказались решающими.

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Что за матч выдала женская сборная России на чемпионате Европы по волейболу со сборной Сербии! Действующие чемпионки мира и Европы катком катились по всем соперницам, выиграли четыре встречи подряд, не проиграв ни одного сета. Но в матче с россиянками хозяйкам турнира при переполненных трибунах едва удалось отскочить. Обидно, но ведь с лучшим составом сборной Сербии играл совсем молодой состав сборной России!

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Впереди у нашей команды в любом случае ещё один матч в группе, а затем – плей-офф.

Два сета без подачи

Россиянки досрочно вышли в плей-офф после всего лишь трёх матчей, в которых победили Францию и Азербайджан и отдали практически выигранный матч Бельгии. Но результаты других встреч в группе А сложились так, что перед игрой с главным фаворитом турнира Сербией российская команда уже гарантировала себе путёвку в 1/8 финала.

Но с какого места в группе? На этот вопрос отчасти мог дать ответ матч со сборной Сербии. Действующим чемпионом мира и Европы, бронзовым призёром Олимпиады-2020, командой, которая на домашнем турнире играет сильнейшим составом. И которая легко одержала четыре победы подряд.

Можно ли её победить? По двум партиям казалось, что никаких шансов нет. У сборной России никак не ладилась подача, которой можно было бы выбить соперниц с приёма. Ну а когда это всё же случалось, связующая Майя Огненович исправляла даже самую неудобную доводку. Роль опытнейшего игрока была колоссальной.

Именно она обеспечила сербкам выигрыш первой и второй партий. Хотя россиянки сопротивлялись отчаянно, вопреки ожиданиям даже принимали не хуже соперниц, много тащили в защите, но передачи под решающие мячи Огненович отдавала просто гениальные. Связующая обеспечивала шикарную статистику своим нападающим, особенно диагональной Тияне Бошкович.

И с подачей, и с блоком

Но в третьей партии игра резко перевернулась. Наши девчонки уступали в счёте, а потом просто развалили, сломили соперниц. Полетела подача. Хотя эйсы поначалу удавались только Арине Федоровцевой, которая вообще является лучшей подающей чемпионата Европы, но ведь и остальные подавали сериями. Например, центральная блокирующая Екатерина Енина, с чьей подачей с места не могли справиться сербки.

Плюс какое-то повреждение получила Огненович. Наставник сербок Зоран Терзич выпустил Сладьяну Миркович, но она не смогла вести игру на том же уровне. Впрочем, это была заслуга сборной России. Все наши нападающие в третьей партии превзошли рубеж в 50 процентов эффективности в атаке. Заработал блок. Стали цеплять мячи после атак Бошкович. А в защите порой выдавали просто феноменальные отрезки.

Сербки в третьей партии набрали только 16 очков. И на четвёртый сет после накачки Терзича вышли предельно злыми. Уже в самом начале россиянки уступали 3:7, и тут уже главный тренер сборной России Серджо Бузато заменами сумел переломить ход партии. Наши девчонки подобрались в счёте, после чего не отпускали соперниц более чем на два очка.

Великолепно играла Федоровцева, умудрявшаяся забивать из невероятных положений. Под стать ей в атаке играла и Татьяна Кадочкина, для которой этот матч стал первым в майке национальной команды, когда она получила так много игрового времени. Очень полезно вошла в игру и блокирующая Юлия Бровкина, получившая травму в стартовом матче Евро-2021.

Концовка партии получилась шикарной. У сборной России было три сетбола, однако сербки отыграли их. Но удивительно точное решение Бузато после съёма и очередного матчбола заменить Евгению Старцеву на Полину Матвееву на подачу привело к эйсу! И к победе в четвёртом сете. Россиянки сравняли счёт, и это было совершенно справедливо.

Не хватило опыта

Вообще наша сборная должна была забирать этот матч. Потому что просто лучше играла. Практически во всех компонентах, особенно в атаке. Но в ключевой момент на тай-брейке не хватило опыта. Ну и везение было на стороне хозяек.

А ключевыми стали две обидные ошибки в концовке пятой партии. Ход Бузато с заменой Старцевой на Матвееву на подаче не сработал – Полина попала в сетку, после чего преимущество сербок выросло до трёх очков. А затем Арина Федоровцева пыталась зацепить мяч после обманного удара, но неудачно. Через 126 минут классной борьбы игра завершились в пользу сборной Сербии.