Волейболистка Бровкина рассказала о татуировке на груди

Волейболистка сборной России Юлия Бровкина рассказала о татуировке на груди и о реакции на нее родителей.
«Я набила ее в 17 лет. Там рука, на ней горы и свой маленький мирок, где написано «Создаю себя». Ее я слепила из нескольких картинок. Сделала, чтобы не забывать о саморазвитии и работе над собой.
Как отнеслись родители? Я сказала только в день своего 18-летия. Сообщила об этом маме, а она мне: «Если там не написано «Мама, я тебя люблю», я тебя убью» (смеется)», — приводит слова спортсменки Sport24.
Бровкина в составе национальной команды выступает на чемпионате Европы. Россиянки вышли в плей-офф, где встретятся с командой Белоруссии. Матч 1/8 финала состоится 30 августа в 21.00 (мск).
Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.
Ранее сообщалось, что на женском чемпионате Европы по волейболу уже пробившаяся в плей-офф сборная России обыграла в заключительном матче группового этапа команду Боснии и Герцеговины в трех сетах.