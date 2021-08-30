Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российская волейболистка рассказала о татуировке на груди

Газета.Ru
55 минут назад

Волейболистка сборной России Юлия Бровкина рассказала о татуировке на груди и о реакции на нее родителей.

Волейболистка Бровкина рассказала о татуировке на груди
Фото: @_b.r.o_11_/Instagram@_b.r.o_11_/Instagram

«Я набила ее в 17 лет. Там рука, на ней горы и свой маленький мирок, где написано «Создаю себя». Ее я слепила из нескольких картинок. Сделала, чтобы не забывать о саморазвитии и работе над собой.

Как отнеслись родители? Я сказала только в день своего 18-летия. Сообщила об этом маме, а она мне: «Если там не написано «Мама, я тебя люблю», я тебя убью» (смеется)», — приводит слова спортсменки Sport24.

Бровкина в составе национальной команды выступает на чемпионате Европы. Россиянки вышли в плей-офф, где встретятся с командой Белоруссии. Матч 1/8 финала состоится 30 августа в 21.00 (мск).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Ранее сообщалось, что на женском чемпионате Европы по волейболу уже пробившаяся в плей-офф сборная России обыграла в заключительном матче группового этапа команду Боснии и Герцеговины в трех сетах.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители