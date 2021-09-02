Сборная России уступила Турции в стартовом матче ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России неудачно стартовала на чемпионате Европы по волейболу. В матче первого тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо неожиданно уступили сборной Турции со счётом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).

Фото: EUROVOLLEY.CEV.EU EUROVOLLEY.CEV.EU

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков. 18 баллов на счету Ярослава Подлесных. Пять результативных блоков поставил Артём Вольвич. У турецкой команды по 19 очков набрали Рамазан Мандыраджи и Адис Лагумджия.

В одной группе с российской командой также играют сборные Финляндии, Испании, Северной Македонии и Нидерландов. С последними россияне встретятся в следующем матче 4 сентября. Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины Тампере, Финляндия Группа С. Первый тур