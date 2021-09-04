Российские волейболисты одержали первую победу на ЧЕ

Ранее в первом туре российские волейболисты проиграли туркам (1-3). После двух матчей сборная России занимает четвертое место в таблице группы C. В следующем матче россияне сыграют с командой Финляндии в воскресенье.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Тампере. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Европейское первенство проводится раз в два года. Действующим чемпионом является команда Сербии.