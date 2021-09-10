Стала известна сумма призовых украинских волейболистов за победу над Россией

Украинские волейболисты получат 10 млн гривен (более 27 млн рублей) за победу в 1/8 финала Чемпионата Европы, где они встретятся со сборной России, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.
«Партнеры Федерации волейбола и сети торговых центров «Эпицентр» планируют выделить 10 млн гривен в случае победы мужской сборной Украины над командой России в 1/8 финале Чемпионата Европы», — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Встреча пройдет 11 сентября в Гданьске (Польша).