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Стала известна сумма призовых украинских волейболистов за победу над Россией

Елена Прошина
1 час назад

Украинские волейболисты получат 10 млн гривен (более 27 млн рублей) за победу в 1/8 финала Чемпионата Европы, где они встретятся со сборной России, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.

Стала известна сумма призовых украинских волейболистов за победу над Россией
Фото: FacebookFacebook

«Партнеры Федерации волейбола и сети торговых центров «Эпицентр» планируют выделить 10 млн гривен в случае победы мужской сборной Украины над командой России в 1/8 финале Чемпионата Европы», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Встреча пройдет 11 сентября в Гданьске (Польша).

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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