"Локомотив" и "Крылья Советов" объявили составы на матч РПЛ

Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России. Стартовый состав "Локомотива": Гильерме, Живоглядов, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Бека Бека, Куликов, Петров, Жемалетдинов, Смолов, Керк. Стартовый состав "Крыльев Советов": Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели. Встреча между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" пройдет в Москве на "РЖД Арене". "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало - в 14.00 мск. После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "железнодорожники", набравшие 12 очков, располагаются на четвертом месте в турнирной таблице первенства. "Крылья Советов" с семью баллами занимают 11-ю строчку. Ранее сообщалось, что футболист "Локомотива" Франсуа Камано вернулся в Москву из Гвинеи. Он был вызван в расположение сборной на матч отбора на чемпионата мира — 2022. Однако, накануне в Гвинее случился вооруженный переворот. Сообщалось, что вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.