Россия выбила Украину с Евро

Наши парни были просто сильнее. Но каждый мяч пришлось вырывать с боем.

Фото: EUROVOLLEY.CEV.EU EUROVOLLEY.CEV.EU

Мужская сборная России по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала российская команда в четырёх сетах обыграла сборную Украины. Теперь в битве за полуфинал нашу команду, вероятнее всего, ждёт встреча с мощнейшей сборной Польши.

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После группового этапа в финском Тампере сборная России переехала на плей-офф в Польшу. В Гданьске в первом раунде плей-офф подопечных Туомаса Саммельвуо ждала встреча со сборной Украины. Команда Угиса Крастиньша в своей группе играла как раз и с поляками, и с сербами, и заставила фаворитов Евро-2021 приложить максимум усилий для победы.

Со сборной России украинцы тоже играли хорошо. А в первой партии так и вообще просто здорово. Соперники здорово использовали своё главное оружие — блок. Российские волейболисты гораздо лучше играли в атаке, лучше принимали и подавали, но меньше мячей цепляли и смягчали блоком. Украинцы же, в составе которых выделялся огромный Юрий Семенюк, только блоком выиграли четыре очка (против нуля у наших), да и атаковали их центральные первым темпом гораздо увереннее.

Но ключевым фактором в победе сборной Украины в первом сете стали ошибки сборной России. 10 собственных ошибок — это слишком много за одну партию. И в концовке сета наши парни допустили целую серию ошибок.

Вот тут и подумалось – как же завело сборную Украины обещание премии в 10 млн гривен за победу над Россией! Эту информацию распространила Федерация волейбола Украины, сославшись на гарантии со стороны спонсоров. Однако обещанные миллионы украинским волейболистам не помогли.

Сборная России просто сильнее и обладает более классным подбором исполнителей. Наши парни завелись и второй сет выиграли более чем убедительно. Когда соперник набирает всего 16 очков за партию, это красноречивее любых других цифр. Двукратное преимущество по набранным очкам в атаке перевесило всё остальное. И ошибаться россияне стали гораздо реже.

Две следующие партии были крайне напряжёнными. Биться приходилось за каждое очко. Украинские волейболисты отдали абсолютно всё, что у них было, спасали просто бешеные розыгрыши, стелились по площадке. Но к их игре в центре сетки россияне приспособились, ответив своим мощным блоком. Просто запредельный настрой сборной Украины натолкнулся на класс игроков сборной России.

Самым результативным в нашей команде вновь стал диагональный Егор Клюка, набравший 21 очко. Он едва не получил серьёзную травму, столкнувшись в попытке спасти мяч с либеро Валентином Голубевым: левая рука Клюки практически подломилась во время падения, но Егор продолжил матч. А ситуация могла сложиться крайне неприятная, поскольку резервный диагональный Кирилл Клец на тренировке получил травму, из-за которой чемпионат Европы для него закончен.