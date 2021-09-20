Украинский волейболист высказался о премии за победу над сборной России

Волейболист Дмитрий Теременко считает, что премия в 10 млн гривен, которую украинским игрокам обещали за победу над Россией в Евро-2021, мотивировала, скорее, сборную РФ. Об этом он рассказал «КП в Украине».

Фото: instagram.com/dmytriy_teryomenko instagram.com/dmytriy_teryomenko

Мужская сборная Украины по волейболу на Евро-2021 обыграла сборные Греции, Португалии и Бельгии и в 1/8 финала уступила России со счетом 3:1. Перед встречей украинским волейболистам пообещали выплатить 10 млн гривен (более 27 млн рублей) за победу над сборной России.

По мнению Теременко, это обещание больше стимулировало сборную России.

«Нельзя объявлять такие суммы. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил», - сказал спортсмен.

Он добавил, что команда не очень довольна результатом выступления на Евро-2021, так как был расчет на победу.

«Мы ехали за медалями. По-другому нет смысла ехать на Евро. Просто так на прогулку, ради чего? Все думали, что, как минимум, повторим результат Евро-2019, выйдем в восьмерку лучших. Не судьба», - сказал Теременко, отметив, что Россия входит в топ-5 в мире, и это был очень сильный соперник.

При этом волейболист подчеркнул, что сборной Украины было по силам обыграть Россию, но не смог объяснить, почему этого не произошло.