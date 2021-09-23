ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска

В матче Кубка России ЦСКА встретился с представителем ФНЛ-2, «Зенитом» из Ижевска. Как и в большинстве матчей второго тура групповой стадии, фавориты добыли победу. Уже в первом тайме Ильзат Ахметов и Константин Кучаев забили по голу. Бактиёр Зайнутдинов сделал счет разгромным уже после перерыва, а Антон Заболотный поставил точку на 90-й минуте - 0:4.