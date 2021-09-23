ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска

В матче Кубка России ЦСКА встретился с представителем ФНЛ-2, «Зенитом» из Ижевска. Как и в большинстве матчей второго тура групповой стадии, фавориты добыли победу. Уже в первом тайме Ильзат Ахметов и Константин Кучаев забили по голу. Бактиёр Зайнутдинов сделал счет разгромным уже после перерыва, а Антон Заболотный поставил точку на 90-й минуте - 0:4.
Протокол игры Зенит-Ижевск 0:4 ЦСКА Москва Березин Алексей Балкизов Ренат Кибардин Денис Мырзаков Кирилл Панченко Александр Краснов Ярослав Соблиров Астемир Фаррахов Тимур Шабичев Александр Дворников Фёдор Русских Александр Запасные: Кутергин Артём Болотин Артур Дозморов Егор Симонов Роман Лацевич Станислав Сапов Артём Петерсон Сергей Тороп Владислав Набабкин Кирилл Каптилович Дмитрий Бистрович Кристиян Дауров Руслан Мухин Максим Бохинен Эмиль Кучаев Константин Ахметов Ильзат Багринцев Эдуард Яковлев Владислав Геннадьевич Запасные: Боков Данила Дивеев Игорь Эджуке Чидера Заболотный Антон Обляков Иван Зайнутдинов Бактиёр Чалов Фёдор 23 сентября.