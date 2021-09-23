Клаудиньо высказался об адаптации в "Зените"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Фото: Soccer News Soccer News

Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо рассказал о своей адаптации в стане чемпиона России.

– Как оценишь свои первые матчи в "Зените"?

– Все складывается действительно хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России.

В первых матчах я вписывался в игровую модель команды, привыкал к манере игры партнеров, к их игровому стилю.

В матчах с "Челси" и "Рубином" я был полезен своей команде. Сейчас я уже адаптировался к игре "Зенита".

– Помог ли снять напряжение твой первый гол за "Зенит"?

– Безусловно. Этот гол был необходим мне, такие матчи вселяют уверенность. Гол пришел в нужное время, теперь мне будет проще демонстрировать свои лучшие качества на поле.