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Клаудиньо высказался об адаптации в "Зените"

Soccer Newsиещё 1
2 часа назад

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Клаудиньо высказался об адаптации в "Зените"
Фото: Soccer NewsSoccer News

Бразильский хавбек "Зенита" Клаудиньо рассказал о своей адаптации в стане чемпиона России.

– Как оценишь свои первые матчи в "Зените"?

– Все складывается действительно хорошо. Я играю за самый популярный и титулованный клуб России.

В первых матчах я вписывался в игровую модель команды, привыкал к манере игры партнеров, к их игровому стилю.

В матчах с "Челси" и "Рубином" я был полезен своей команде. Сейчас я уже адаптировался к игре "Зенита".

– Помог ли снять напряжение твой первый гол за "Зенит"?

– Безусловно. Этот гол был необходим мне, такие матчи вселяют уверенность. Гол пришел в нужное время, теперь мне будет проще демонстрировать свои лучшие качества на поле.

Благодарю Бога за этот гол, а также за то, что он наградил меня здоровьем, что позволяет мне заниматься любимым делом – играть в футбол, – сказал Клаудиньо.

Волейбол,Зенит,
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