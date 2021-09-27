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УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Мальме"

Soccer Newsиещё 2
1 час назад

Стало известно, кто обслужит матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Мальме".

Греческая бригада арбитров обслужит матч «Зенит» — «Мальме»
Фото: Soccer NewsSoccer News

Главным арбитром будет грек Анастасиос Сидиропулос. Его помощники - Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Иоаннис Пападопулос. Ассистенты VAR - Хосе Мария Санчес и Гильермо Куадра Фернандес.

"Зенит" примет "Мальме" в среду, 29 сентября, в 19:45 по московскому времени.

В Лиге Чемпионов обе команды стартовали с поражений: россияне - от "Челси" (0:1), а шведы - от "Ювентуса" (0:3).

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