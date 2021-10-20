«Зенит» против «Ювентуса». Чего ждать от этого матча?

«После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершении турнира. Что касается турнирной таблицы: у «Ювентуса» хорошее положение после двух стартовых побед. У нас задача посложнее. И для нас этот матч будет очень важным с точки зрений выхода в следующий этап. Что касается игры «Ювентуса», то это машина по достижению нужного результата. Команда предельно агрессивна и предельно внимательна в обороне. При этом очень здорово контратакует, когда нужно, хорошие атаки проводит. И выглядит очень и очень хорошо. Естественно, мне очень нравится уже давно Мората, Бонуччи и Кьеллини. Они — душа команды».