«Зенит» против «Ювентуса». Чего ждать от этого матча?

Вечером 20 октября «Зенит» и «Ювентус» проведут матч в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.
Пауза на матчи сборных сыграла с чемпионом России в рулетку. Перерыв закончился сенсационным фиаско в Туле — 1:2 от «Арсенала». Второе поражение подряд. На лидерстве в РПЛ это не сказалось, однако оптимизма перед игрой третьего тура главного еврокубка стало меньше. Тем более, что «Ювентус», лишившись Роналду и тотального доминирования в последних матчах нащупал новые игровые связи. И не просто поднялся с 18-го места на седьмое в Серии А, но имеет в активе уже пять побед подряд. В том числе, в прошлом туре Лиги чемпионов над «Челси».
А что же футбольный флагман «Газпрома»? К последним неудачам относится философски. Фрагмент пресс-конференции рулевого «Зенита» Сергея Семака:
«После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершении турнира. Что касается турнирной таблицы: у «Ювентуса» хорошее положение после двух стартовых побед. У нас задача посложнее. И для нас этот матч будет очень важным с точки зрений выхода в следующий этап. Что касается игры «Ювентуса», то это машина по достижению нужного результата. Команда предельно агрессивна и предельно внимательна в обороне. При этом очень здорово контратакует, когда нужно, хорошие атаки проводит. И выглядит очень и очень хорошо. Естественно, мне очень нравится уже давно Мората, Бонуччи и Кьеллини. Они — душа команды».
Команда с итальянской душой относится к чемпиону России тоже душевно. Главный тренер «Старой Синьоры» Массимилиано Аллегри сказал, что питерцев опасно недооценивать, их футбол — хорошего европейского уровня.
Новости из лазарета «Зенита» положительные: кроме Магомеда Оздоева, все сильнейшие работают в общей группе, в том числе Ракицкий, и смогут выйти на поле. Букмекеры дают на россиян нулевую фору с коэффициентом 2,6, с «плюс один» — 1,4. Победу нашего суперклуба оценивают в четыре к одному.
После двух туров в группе H лидирует «Ювентус» — шесть очков, у «Зенита» и «Челси» — по три, шведский «Мальмё» пока без набранных баллов.
Поединок «Зенит» — «Ювентус» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало встречи — в 22:00.