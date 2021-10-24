Источник: полиция избила фанатов «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»

В перерыве матча 12 тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" сотрудники полиции избили болельщиков красно-белых. Об этом сообщается в Telegram-канале "Выездные заметки". "В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты "Спартака". При избиении использовались дубинки и электрошокеры. На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается. В Санкт-Петербурге опять ментовской беспредел", – говорится в сообщении. Матч, прошедший в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", завершился победой "Зенита" со счетом 7:1. "Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. "Спартак" после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча. Ранее народный артист России Валерий Баринов назвал "дном" поражение московского "Спартака".