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Валуев признался, что хотел бы видеть Дзюбу в сборной России

RT на русскомиещё 2
3 часа назад

Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал ситуацию с невызовом форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.

Валуев признался, что хотел бы видеть Дзюбу в сборной России
Фото: RT на русскомRT на русском

«Лично я хочу видеть Дзюбу в сборной России. Мне жаль, что его там нет. Но что поделать? Это решение тренерского штаба сборной, им виднее. Валерий Карпин озвучил решение не вызывать Артёма как мнение тренерского штаба, Дзюба в своё время сказал, что пока не набрал форму. Получается, что теперь у них 1:1. Является ли это следствием их конфликта или же это прямое решение с расчетом на то, что Дзюба не будет полезным, я не знаю. Потому строить предположения за участников данной темы считаю неправильным», — цитирует Валуева Sport24.

Карпин возглавил национальную команду страны в июле этого года. Специалист, у которого имеется конфликт с Дзюбой со времён совместной работы в московском «Спартаке», не вызвал нападающего на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира. От приглашения на игры сборной в октябре 33-летний футболист отказался сам после включения в расширенный состав. На ближайшие встречи с командами Кипра и Хорватии тренерский штаб принял решение Дзюбу не вызывать.

Ранее Валуев предложил штрафовать российские клубы за плохие результаты в еврокубках.

Волейбол,Николай Валуев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
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