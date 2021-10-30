Валуев признался, что хотел бы видеть Дзюбу в сборной России

«Лично я хочу видеть Дзюбу в сборной России. Мне жаль, что его там нет. Но что поделать? Это решение тренерского штаба сборной, им виднее. Валерий Карпин озвучил решение не вызывать Артёма как мнение тренерского штаба, Дзюба в своё время сказал, что пока не набрал форму. Получается, что теперь у них 1:1. Является ли это следствием их конфликта или же это прямое решение с расчетом на то, что Дзюба не будет полезным, я не знаю. Потому строить предположения за участников данной темы считаю неправильным», — цитирует Валуева Sport24.