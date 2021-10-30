"Рубин" в концовке матча вырвал победу у ЦСКА

"Рубин" в стартовом матча субботней программы 13-го тура РПЛ обыграл на своем поле ЦСКА (1:0). Игра прошла в Казани на "Ак Барс Арене". Единственный гол в матче был забит на 91-й минуте - его автором стал полузащитник "Рубина" Михаил Костюков.

Фото: Rusfootball Rusfootball

Отметим, что в начале первого тайма был отменен гол нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке - нигериец отправил мяч в ворота "Рубина", успев на добивание с ближней дистанции, но после вмешательства ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда у "армейцев".

"Рубин" обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Подопечные Слуцкого набрали 19 очков и поднялись на 7-е место в таблице РПЛ. Армейский клуб, имея 23 очка в активе, остался на 3-й строчке.

Чемпионат России13-й тур"Рубин" 1:0 ЦСКА

Гол: Костюков, 90+1

"Рубин"

: Дюпин, Самошников, Тальби, Зотов, Абильгор, Ин Бём, Дрейер, Кварацхелия, Хакшабанович, Бакаев (Мусаев, 87), Онугха (Костюков, 84)

ЦСКА

: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Фернандес, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин (Щенников, 46), Эджуке (Яковлев, 74), Заболотный, Чалов (Дзагоев, 64)

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