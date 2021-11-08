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Российская волейболистка умерла в возрасте 21 года

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Российская волейболистка клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова скончалась в возрасте 21 года, сообщается на странице мужского уфимского клуба «Урал» в Instagram.

Российская волейболистка умерла в 21 год
Фото: volleyufa.comvolleyufa.com

«Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким. Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Ранее сообщалось, что хоккеист словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки умер после потери сознания в матче чемпионата Словакии, сообщает сайт команды.

«Со скорбью в сердцах мы сообщаем о смерти Садецки и выражаем соболезнования его близким. Клуб не будет раскрывать дополнительную информацию до консультации с родными Бориса», — говорится в сообщении.

Игрок потерял сознание в конце октября. Он был сразу доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

С 2016 по 2018 год Садецки играл за братиславский «Слован», который выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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