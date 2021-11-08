«Обнаружили тяжелое заболевание»: российская волейболистка умерла в 21 год

Ушла из жизни молодая российская волейболистка Алия Хамбикова. 21-летняя блокирующая клуба Высшей лиги А «Уфимочка-УГНТУ» скончалась из-за заболевания, которое клуб не афиширует. Сообщается, что это не был коронавирус.

Фото: volleyufa.com volleyufa.com

Молодая российская волейболистка Алия Хамбикова скончалась в Уфе. Спортсменка ушла из жизни из-за болезни в возрасте 21 года. Первым о трагедии в своем Instagram сообщил волейбольный клуб "Урал".

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"Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая "Уфимочка-УГНТУ" Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким... Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни", – сказано в сообщении в социальной сети.

Изначально появились предположения, что причиной случившегося стала коронавирусная инфекция, новая волна которой с мутировавшим дельта-штаммом накрыла Россию этой осенью. Однако позже в своем комментарии их опроверг глава пресс-службы уфимского "Урала", подразделением которого и является команда "Уфимочка-УГНТУ", Денис Таипов.

"В последний месяц у нее обнаружили распространенное тяжелое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. К сожалению, все пошло по худшему сценарию", — рассказал Таипов, отметив, что спортсменка ушла из жизни 7 ноября.

По его словам, точная причина смерти Хамбиковой не называется из уважения к ее родственникам, которые сами могут обнародовать все данные, если пожелают.

При этом портал "Бизнес Online" сообщил, что Хамбикова боролась с лейкемией. В социальных сетях, сообщивших об уходе блокирующей из жизни, в комментариях многие болельщики и болельщицы оставляют свои соболезнования, рассказывая, что очень тепло относились к скончавшейся волейболистке. "Уфимочка-УГНТУ" была основана еще в 1965 году.

В российской истории этот клуб провел два сезона в Суперлиге, заняв десятое место среди 14 участников в кампании-2012/13 и став последним, одиннадцатым, в следующем сезоне. После этого уфимские волейболистки понизились в классе обратно в Высшую лигу А, где и выступают по сей день.

В сезоне-2020/21 "Уфимочка-УГНТУ" заняла пятое место из семи команд на первом этапе, не попав в четверку сильнейших, продолжившую борьбу за место в Суперлиге.

А вот в турнире за места с пятое по седьмое пропустили вперед "Тюмень", но сохранили прописку в дивизионе, оставшись на шестом итоговом месте, впереди московского "Луча".

В нынешнем сезоне "Уфимочка-УГНТУ" занимает восьмое место из девяти участников чемпионата Высшей лиги А, одержав три победы в 12-ти проведенных встречах и опережая в таблице только все тот же московский "Луч". Предварительный этап соревнований завершится в феврале, после чего команды снова будут разбиты на верхнюю (топ-4) и нижнюю группы и продолжат турнир с сохранением очков, набранных ранее. Хамбикова выступала в составе "Уфимочки" с 2019 года и считалась подающей надежды центральной блокирующей.

Последний раз в нынешнем сезоне она сыграла 4-5 октября, когда "Уфимочка-УГНТУ" сначала одолела на тай-брейке "Уралочку-2" (3-2), а затем разгромно уступила тому же сопернику (0-3).