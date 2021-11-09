Названа причина смерти 21-летней российской спортсменки

Обнародована причина смерти блокирующей волейбольной команды «Уфимочка-УГНТУ» Алии Хамбиковой, ушедшей из жизни в возрасте 21 года. Об этом информирует издание «Спорт Бизнес Online».

Фото: volleyufa.com volleyufa.com

Отмечается, что 21-летняя Хамбикова умерла из-за лейкемии — клонального злокачественного заболевания кроветворной системы. При лейкозах злокачественный клон может происходить как из незрелых гемопоэтических клеток костного мозга, так и из созревающих и зрелых клеток крови. Лейкоз выражается системной диффузной гиперплазией всего клеточного аппарата, продуцирующего лейкоциты, независимо от того, сопровождаются ли они белокровием или протекают без него.

Хамбикова ушла из жизни 8 ноября, а на протяжении последних лет жизни боролась с лейкемией. Цвеатв волейбольной команды «Уфимочка» спортсменка защищала с 2019 года. В последний раз она выходила на площадку в начале октября 2021-го.