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Названа причина смерти 21-летней российской волейболистки

News.ru
1 час назад

Обнародована причина смерти блокирующей волейбольной команды «Уфимочка-УГНТУ» Алии Хамбиковой, ушедшей из жизни в возрасте 21 года. Об этом информирует издание «Спорт Бизнес Online».

Названа причина смерти 21-летней российской спортсменки
Фото: volleyufa.comvolleyufa.com

Отмечается, что 21-летняя Хамбикова умерла из-за лейкемии — клонального злокачественного заболевания кроветворной системы. При лейкозах злокачественный клон может происходить как из незрелых гемопоэтических клеток костного мозга, так и из созревающих и зрелых клеток крови. Лейкоз выражается системной диффузной гиперплазией всего клеточного аппарата, продуцирующего лейкоциты, независимо от того, сопровождаются ли они белокровием или протекают без него.

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Хамбикова ушла из жизни 8 ноября, а на протяжении последних лет жизни боролась с лейкемией. Цвеатв волейбольной команды «Уфимочка» спортсменка защищала с 2019 года. В последний раз она выходила на площадку в начале октября 2021-го.

Ранее сообщалось, что нападающий словацкого хоккейного клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, известный по выступлениям за «Слован», скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен потерял сознание во время матча чемпионата Словакии.

Волейбол,
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