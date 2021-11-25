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Комбаров выбрал лучшего игрока "Спартака" в матче с "Наполи"

Газета.Ruиещё 11
5 часов назад

Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров выбрал лучшего игрока красно-белых в матче с "Наполи" (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. "Вручил бы приз лучшему игроку Селихову и Соболеву. Они великолепно выполнили свою работу. Соболев в такой форме точно может помочь сборной России в стыковых матчах", - приводит слова Комбарова "РБ Спорт". Напомним, Соболев стал автором двух голов, а Селихов неоднократно спасал свою команду от пропущенного мяча. "Спартак" после пяти туров с семью очками лидирует в турнирной таблице группы С. В следующем туре красно-белые на выезде сразятся с варшавской "Легией" 9 декабря. Начало встречи в 20.45 (мск). "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что его не заботило нахождение на матче с Наполи" бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско.

Комбаров выбрал лучшего игрока "Спартака" в матче с "Наполи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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