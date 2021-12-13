УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов

При проведении первоначальной жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии. В связи с этим УЕФА принял решение провести повторную процедуру.