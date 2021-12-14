Развязавший международный скандал тренер покинет сборную России

Итальянец Серджио Бузато покинет пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, вместо Бузато национальную команду возглавит другой итальянец — Стефано Лаварини. Последний тренировал сборную Южной Кореи, занявшую четвертое место на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Серджио Бузато принял сборную России в ноябре 2019 года. Под его руководством россиянки проиграли бразильянкам в четвертьфинале Игр в Токио. На чемпионате Европы-2021 сборная России также осталась без медалей.