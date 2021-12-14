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2 часа назад

Одним жестом развязавший международный скандал тренер покинет сборную России

Итальянец Серджио Бузато покинет пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Развязавший международный скандал тренер покинет сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, вместо Бузато национальную команду возглавит другой итальянец — Стефано Лаварини. Последний тренировал сборную Южной Кореи, занявшую четвертое место на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Серджио Бузато принял сборную России в ноябре 2019 года. Под его руководством россиянки проиграли бразильянкам в четвертьфинале Игр в Токио. На чемпионате Европы-2021 сборная России также осталась без медалей.

В августе 2019 года на отборочном турнире на Олимпиаду Бузато, входивший в тренерский штаб сборной, после победы над командой Южной Кореи изобразил узкие глаза, что развязало международный скандал. В южнокорейской федерации назвали жест расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB). Бузато был дисквалифицирован на три матча. Он извинился перед соперником.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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