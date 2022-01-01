Умер трехкратный призер Олимпийских игр Хамутцких

Трехкратный призер Олимпийских игр, легендарный игрок и тренер Вадим Хамутцких скончался 31 декабря в возрасте 52 лет. Об этом проинформировала пресс-служба "Белогорья". Что послужило причиной смерти прославленного спортсмена, пока не разглашается. "Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб "Белогорье" выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Информация о церемонии прощания с прославленным игроком появится позже", - указано в сообщении. Вместе с национальной командой Хамутцких выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее. Также он завоевывал бронзовые награды вместе со сборной на Олимпиаде в Афинах и Пекине. Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Ганы и голландского "Фейеноорда" Кристиан Гьян скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает официальный сайт клуба. В последнее время ганец боролся со страшным недугом – раком. 29 декабря его не стало. Гьян выступал за голландскую команду на протяжении десяти лет.