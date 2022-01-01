На 53-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Хамутцких

31 декабря 2021 года в возрасте 52 лет скоропостижно скончался прославленный российский волейболист Вадим Хамутцких. Об этом сообщила пресс-служба клуба "Белогорье", цвета которого спортсмен на протяжении долгого времени защищал как игрок и тренер. "Вадим Анатольевич неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб "Белогорье" выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича. Покойся с миром, Борода", - гласит текст, опубликованный в клубном аккаунте белгородской команды в Instagram. По информации комментатора телеканала "Матч ТВ" Владимира Стецко, смерть Хамутцких наступила от остановки сердца. "Не справился с сердцем. Знаю, что днем перед Новым годом прилег поспать и не проснулся. Пока это все, что знаю. Вадик - это, наверное, уходящая натура. Люди еще советской закалки. Человек, который отслужил срочную службу, никакой волейбольной карьеры у него не должно было быть", - приводит слова Стецко sportbox.ru. Информацию о проблемах с сердцем "Известиям" подтвердил и бывший главный тренер национальной сборной России Владимир Алекно. Вадим Хамутцких начал свою профессиональную карьеру в челябинском "Торпедо" в 1989 году, а спустя год был призван на военную службу в Архангельскую область. В 1992 году вернулся в большой спорт: сначала тренировался в ростовском СКА, после чего перешел в состав белгородского "Локомотива", где играл до 2006 года, за исключеним небольшого промежутка на стыке веков, когда выступал за "Эрдемирспор". В составе сборной России Хамутцких в 1999 году стал обладателем Кубка мира. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее он завоевал серебро, а на Играх 2004 и 2008 года, прошедших в Афинах и Пекине соответственно, добыл бронзовые награды. Профессиональную карьеру волейболист завершил в 2013 году. Тогда же Хамутцких дебютировал в качестве главного тренера, возглавив "Газпром-Югру". Спустя год он вернулся в Белгород, где сначала работал со второй командой "Белогорья", после чего в 2015 году вошел в тренерский состав основной команды. Свои соболезнования выразил заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира по волейболу Дмитрий Фомин: "Я лично знал его очень хорошо. Очень жаль, что умер человек. Крайне неожиданная смерть. Проблемы с сердцем? Честно говоря, не знаю, что именно было у Вадима со здоровьем. Мы играли вместе с ним в сборной, последний раз я его видел месяц назад. Он приезжал с молодежной командой "Белогорья", мы пообщались, повспоминали прошлое. Мы пересекались редко, так как из-за работы находились не рядом, но общались по телефону, поздравляли друг друга с днем рождения. Очень жаль, что так случилось", - заявил Фомин. Бывший президент "Белогорья" Геннадий Шипулин заявил, что российский волейбол понес тяжелую утрату в связи со смертью Хамутцких. "Мы потеряли большого друга. Он многое сделал своими золотыми руками для Белгорода и в целом для России, и мы понесли тяжелую утрату. Знаю, что он честно работал в последнее время, был абсолютно нормальным человеком: его сердце не выжило, и большой спорт, к сожалению, оставляет свой след. Люди не могут наполовину отдаваться большому спорту, и Вадик был человечным, лидером, полностью сжигал себя как на площадке, так и в жизни. Мне повезло, что я работал с ним, и он отдавался полностью этой игре, людям, волейболу. Ему рукоплескал весь мир, "Белогорье", сборная", - цитирует Шипулина ТАСС. Волейбольный тренер Константин Ушаков призвал начать предстоящие матчи чемпионата России с минуты молчания. "Смерть Вадима - шок, трудно поверить, что его больше нет с нами. Эта новость буквально выбила почву под ногами. Хочу принести соболезнования родным и близким Вадима. Мы прошли вместе практически всю сознательную жизнь в спорте, у нас были дружеские взаимоотношения, здоровая конкуренция в клубах и сборной. Будет правильно, чтобы ближайшие игры чемпионата России начались с минуты молчания в память о Вадиме", - приводит слова Ушакова "Матч ТВ". Церемония прощания с Вадимом Хамутцких пройдет 4 января в Белгороде.