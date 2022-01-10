21:43, 10 января 2022, автор: Бесков В.Нападающий Иван Сергеев перешёл в "Зенит"В прошлом сезоне он стал лучшим в истории снайпером ФНЛ, забив сорок мячей Источник фото: ФК "Крылья Советов"Нападающий Иван Сергеев перешёл самарских "Крыльев Советов" в петербургский "Зенит".Он подписал соглашение с сине-бело-голубыми, рассчитанное до конца сезона-2024/25.В сезоне-2020/21 Сергеев побил рекорд результативности в ФНЛ, забив в 42 матчах 40 мячей. В 2021 году в премьер-лиге он провёл 20 матчей, забил 8 голов.