Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
13 января

Шевченко после поражения от "Милана" ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана" (1:3 д. в.), а также ответил на вопрос о своей возможной отставке. "Ребята показали качественный футбол. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты. Не очень доволен результатом, но игра была хороша. Я всегда рад вернуться на "Сан-Сиро" (домашний стадион "Милана" - "Газета.ru"). Прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана". Также хочу поблагодарить фанатов "Дженоа", приехавших сюда, чтобы поддержать команду. Мое будущее? Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений. Я просто каждый день делаю свою работу. Клуб должен будет объявить о своем решении", — приводит слова наставника Sport Mediaset. "Дженоа" выиграла всего одну игру из одиннадцати под руководством Андрея Шевченко. Еще семь матчей закончились поражениями, также было три ничьих. После 21 тура "грифоны" располагаются на предпоследнем месте в чемпионате Италии. 18 последних матчей команда не может выиграть. Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября 2021 года. Ранее сообщалось, что "Дженоа" ведет переговоры о расторжении контракта с Андреем Шевченко.

Шевченко после поражения от "Милана" ответил на вопрос о возможной отставке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Последние новости
Волейбол,Андрей Шевченко,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители