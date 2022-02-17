Геркус: очень приличный матч от «Зенита». Не выглядели мальчиками для битья

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о результате первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3). «Очень приличный матч от «Зенита». Сначала растерялись, но справились с волнением. Такие ошибки от вкатывания в сезон. Атаковали разнообразно, искали варианты. На ничью наиграли точно, вообще не выглядели мальчиками для битья. Все шансы остаются. Боязни и робости не было, вот это очень понравилось. Очень достойно смотрелись, смотрим на ответный матч с оптимизмом», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).