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Олимпиада-2022
17 часов назад

Геркус: очень приличный матч от «Зенита». Не выглядели мальчиками для битья

Чемпионат.comиещё 35

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о результате первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3). «Очень приличный матч от «Зенита». Сначала растерялись, но справились с волнением. Такие ошибки от вкатывания в сезон. Атаковали разнообразно, искали варианты. На ничью наиграли точно, вообще не выглядели мальчиками для битья. Все шансы остаются. Боязни и робости не было, вот это очень понравилось. Очень достойно смотрелись, смотрим на ответный матч с оптимизмом», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Геркус: очень приличный матч от «Зенита». Не выглядели мальчиками для битья
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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